MotoGP 2025: incidente shock, Morbidelli costretto a fermarsi

La stagione di MotoGP 2025 si sta rivelando particolarmente drammatica, segnata da una serie di incidenti che hanno coinvolto diversi piloti. Gli eventi recenti hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi e hanno messo a repentaglio le carriere di atleti di spicco.

Il primo grave infortunio è stato quello di Jorge Martin, campione della passata stagione con Aprilia, che ha riportato la frattura di alcune costole durante una gara in Qatar. Marc Marquez, invece, ha subito una caduta senza gravi conseguenze durante le qualifiche, mentre Alex Marquez e Somkiat Chantra hanno affrontato rispettivamente un infortunio alla mano e un incidente con un’enduro al di fuori del circuito.

Recentemente, un altro colpo durissimo ha colpito il paddock: Franco Morbidelli, pilota di Ducati VR46, è stato costretto a ritirarsi dalle qualifiche e dalla gara tedesca a causa di una caduta avvenuta durante lo Sprint al Sachsenring. Morbidelli, che ha collezionato finora 139 punti e si trovava al quinto posto in classifica, ha subito un forte dolore alla clavicola dopo una scivolata a oltre 150 km/h in condizioni di asfalto bagnato.

Questo infortunio non solo lo esclude dalla competizione sulle piste per il momento, ma getta anche un’ombra sulla sua stagione, rendendo incerta la sua capacità di recuperare e mantenere la sua posizione in campionato. I dettagli sulle sue condizioni sono attesi con grande apprensione, mentre il team di Valentino Rossi si prepara a gestire la situazione senza uno dei suoi piloti principali.