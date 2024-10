MotoGP 2024, ecco cosa serve a Bagnaia per vincere il Motomondiale

A due gare dalla conclusione della stagione di MotoGP 2024, la lotta per il titolo mondiale si fa intensa. La recente vittoria di Pecco Bagnaia in Thailandia ha ridotto a 17 punti il distacco dal leader Jorge Martin, che conta ora 453 punti in classifica. Questo margine, seppur non ampio, è gestibile per Martin nelle ultime due gare, programmate il 3 novembre a Sepang, in Malesia, e il 17 a Valencia, in Spagna.

Martin ambisce a conquistare il titolo nel suo paese, dove lo scorso anno una caduta gli aveva impedito di recuperare su Bagnaia, che si era poi laureato campione mondiale per la seconda volta consecutiva. Se Bagnaia desidera conquistare il terzo titolo, dovrà non solo puntare a vincere entrambe le gare, ma anche tenere d’occhio i risultati di Martin.

Per Bagnaia, vincere entrambe le gare potrebbe non essere sufficiente per accaparrarsi il titolo. Infatti, considerando i punti delle due gare Sprint, ciascun pilota potrebbe guadagnare fino a 74 punti. Se Martin arrivasse sempre al secondo posto, indipendentemente dai risultati di Bagnaia, si laureerebbe campione del mondo.

Pertanto, Bagnaia deve non solo vincere, ma anche sperare che Martin non finisca oltre il secondo posto, in modo da poterlo superare in classifica e conquistare il titolo. Marc Marquez, attualmente terzo in classifica generale, ha visto svanire le sue possibilità di conquista a seguito di una caduta, che è avvenuta mentre si trovava secondo, posizione che avrebbe favorito Bagnaia.

La situazione di classifica è la seguente:

1. Martin (Ducati Pramac) – 453 punti

2. Bagnaia (Ducati) – 436 punti

3. M. Marquez (Ducati Gresini) – 355 punti

4. Bastianini (Ducati) – 345 punti

5. Binder (KTM) – 203 punti

6. Acosta (GasGas) – 197 punti

7. Vinales (Aprilia) – 180 punti

8. Di Giannantonio (Ducati VR46) – 288 punti

9. Morbidelli (Ducati Pramac) – 165 punti

La battaglia finale si preannuncia avvincente, con entrambi i piloti determinati a dare il massimo.