Motociclista perde un braccio: condizioni critiche

Un uomo di 43 anni ha subito la perdita di un braccio a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ad Agrigento martedì 12 novembre, nel tardo pomeriggio. L’evento si è verificato lungo il viadotto Akagras, noto come Morandi, mentre l’uomo era alla guida del suo scooter. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma inizialmente sembra che il motociclista sia caduto autonomamente.

Dopo l’impatto con il guardrail, il 43enne è stato soccorso immediatamente sul luogo dell’incidente, che si trova sulla strada statale 115, costruita nel 1970 dall’ingegnere Riccardo Morandi e che collega le frazioni di Villaseta e Monserrato al comune di Agrigento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e due ambulanze del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ferito al pronto soccorso. È stato anche recuperato il braccio dell’uomo, che era finito sotto il viadotto, dai Vigili del fuoco e consegnato alla polizia stradale per essere trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio” insieme al paziente, nella speranza di un intervento chirurgico tempestivo.

Le condizioni del motociclista sono state giudicate molto gravi, al punto che è stato deciso di trasferirlo in ambulanza in un altro ospedale a Palermo per ricevere cure più adeguate.

Al momento dell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli nel sinistro, con le forze dell’ordine, in particolare il reparto Volanti della polizia e gli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’assurdo impatto. Questo incidente segue un altro tragico evento a Cinisello Balsamo, dove una ragazza di 20 anni ha perso la vita dopo essere stata trafitta dal guardrail. Anche in questo caso, la sicurezza stradale è nuovamente messa in discussione, evidenziando la necessità di un maggiore controllo e intervento per prevenire tali tragedie.

La città di Agrigento e il resto d’Italia seguono con apprensione questi eventi, auspicando una veloce ripresa per le vittime e misure più rigide per garantire la sicurezza stradale.