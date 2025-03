Motociclismo, concluso il corso di psicomotricità sensoriale in moto riconosciuto dall’ASI

A Santa Maria a Vico (CE), si è concluso il corso di Psicomotricità Sensoriale in moto, organizzato dal Settore motoTerapia di Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dall’Associazione La MotoTerapia, presso la Pinacoteca d’Arte “Il Cuneo”. Il corso, patrocinato dall’Università Giustino Fortunato, dalla Scuola di Ricerca sui disturbi del neurosviluppo Fusis, dal Centro riabilitativo Lynphis Studio Benessere e dai comuni di Santa Maria a Vico e Arienzo, ha riscosso un grande successo per il suo valore tecnico, culturale e sociosanitario.

La psicomotricità sensoriale in moto rappresenta un trattamento innovativo per i disturbi del neurosviluppo, in particolare per l’autismo, utilizzando la moto come strumento di stimolazione sensoriale ed emozionale. I terapisti formati utilizzano questo approccio come un “gioco gigante” per migliorare le capacità attentive, la concentrazione e la motricità, sia fine che globale.

I corsisti hanno ricevuto un diploma nazionale firmato dal Presidente Asi, Claudio Barbaro, e sono stati inseriti nel Registro degli Operatori del Terzo Settore, ottenendo l’autorizzazione per praticare la psicomotricità sensoriale in moto dal referente nazionale del Settore MotoTerapia.

Gli operatori, provenienti da varie regioni italiane come Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, hanno ricevuto i titoli dalle mani del Direttore del Terzo Settore di Asi, Simone Levanti, e dal Referente Nazionale del Settore motoTerapia, Dott. Luca Nuzzo, alla presenza di autorità locali.