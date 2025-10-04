13.5 C
Motocavalcata nella Sila tra natura e sport in Calabria

Da StraNotizie
La Motocavalcata della Sila è un evento atteso dagli appassionati di enduro e attività all’aperto, che si svolgerà nel weekend tra il 5 e il 6 ottobre. Questa manifestazione, che richiama centinaia di partecipanti da tutta Italia, è parte del progetto “High Wellness South Italy”, dedicato alla promozione del turismo sostenibile e del benessere attraverso esperienze a contatto con la natura.

L’evento partirà dalla località Palla Palla di San Giovanni in Fiore, snodandosi attraverso sentieri che attraversano boschi e radure, con tratti tecnici progettati per valorizzare la bellezza dell’altopiano silano. La Motocavalcata unisce sport e rispetto per l’ambiente, offrendo ai partecipanti un’esperienza ricca di adrenalina e immersa in paesaggi affascinanti.

Oltre al percorso in moto, l’organizzazione ha previsto punti di ristoro, assistenza tecnica e momenti di aggregazione con musica e degustazioni di prodotti locali. Questi elementi rendono l’evento una vera festa, riunendo sportivi, famiglie e turisti.

Gli organizzatori sottolineano come la Sila rappresenti un laboratorio naturale di benessere e avventura, con l’obiettivo di mostrare un volto dinamico della Calabria. L’iniziativa, che ha visto dieci tappe in Calabria e partecipazioni a fiere internazionali, si prepara a concludere il suo percorso.

La Motocavalcata è anche un’opportunità di sviluppo economico per San Giovanni in Fiore, contribuendo al settore dell’ospitalità locale, che offrirà pacchetti turistici dedicati ai partecipanti. L’evento rientra nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, nella scheda dedicata al turismo montano.

