ZELTWEG – Questa volta sul podio ha fatto attenzione, Celestino: a Brno Vietti si era tagliato una mano spaccando la bottiglia di Prosecco Doc (20 punti di sutura) per festeggiare il 3° posto sulla pista ceca. In Austria invece stappa con attenzione e celebra il suo primo successo motomondiale: il 18enne piemontese di Cirié vince in Moto3 ed è tutto merito del suo talento, perché la Honda di Tony Arbolino andava più forte sui lunghi rettilinei dello Spielberg. Ma il ragazzino dello Sky Team Vr46 ha fatto meraviglie, bruciando nel finale per 410 millesimi il 20enne di Garbagnate Milanese, che aveva condotto per quasi tutti i 23 giri. Due italiani sul podio, che festa. Sono entrambi in corsa per il titolo. Celestino adesso è 4° in classifica a 41 punti dal leader Arenas, protagonista oggi di una grande rimonta. Tony è 5°, a -46.





Celestino: “Il giorno più bello della mia vita”

“E’ molto difficile parlare della gara, sono troppo emozionato. E’ il giorno più bello della mia vita”, confessa Celestino, che in pista viene abbracciato dal padre. “Corsa complicata, nella prima parte ero troppo dietro: difficile superare, perché tutti staccavano molto forte. Ma dalla passata settimana grandi miglioramenti sulla moto, e infatti avevamo un buon passo. Nel finale sono riuscito a portarmi davanti e ho frenato fortissimo, perché Tony è uno davvero bravo”.

Arbolino sorride: “Grande gara”

Anche Arbolino sorride: “Ho spinto per tutta la gara e ne sono molto fiero: ho cercato di fare il mio passo, perché sapevo di essere più veloce. Era la strategia giusta, quella di restare davanti fino all’ultimo. Alla fine Celestino ha gestito meglio le gomme, ed è stato molto forte. E’ da quando siamo bambini che ci diamo battaglia in pista: è stato bello”.

‘Uccio’ Salucci e il gioiellino dell’Academy

Vietti è uno degli ultimi gioielli dell’Academy di Valentino Rossi, gestita anche da ‘Uccio’ Salucci: “Celestino è con noi a Tavullia da quando aveva 12 anni, avevamo subito visto giusto: c’è del buono, in questo ragazzo”, spiega il miglior amico del Doc. Tra gli altri italiani in gara stamani in Moto3, 11° posto per Foggia e 13° Migno.









