Tripletta italiana in Moto2, col trionfo di un Enea Bastianini che guida fedele al suo soprannome: da “Bestia”, dominando la corsa di Jerez dal primo all’ultimo giro. Dietro il pilota dell’Italtrans Racing c’è Luca Marini, fratello di Valentino, che aveva trionfato su questo stesso circuito domenica scorsa. Il podio è completato da un altro pilota dello Sky Team Vr46, Marco Bezzecchi: dopo aver tagliato il traguardo i due si sono stretti la mano e Bezzecchi è rotolato a terra, per fortuna senza gravi conseguenze. Per entrambi, prima di salire sul podio, l’abbraccio del Doc che li ha seguiti a bordo pista.





Enea: “Una corsa da Bestia”

“Sono davvero contento, anche stamani ero veloce però in gara è stata un’altra cosa: sentivo di poter vincere, ho spinto tantissimo fin dall’inizio e poi ho mantenuto il vantaggio su Marini. Qui ho sempre faticato, vale doppio”. Era da 2 anni che Bastianini non trionfava una gara del motomondiale, era successo in Moto3 a Barcellona. “Dedico questa vittoria a Livio, un amico speciale che ora è in cielo. E faccio gli auguri di compleanno alla mamma della mia morosa”. Sul podio sale anche Giovanni Sandi, storico capotecnico della ‘Bestia’ che si commuove alle lacrime: “Enea ha un grandissimo talento, e sta cominciando a raccogliere i risultati che merita”.

Bezzecchi, che capitombolo

Marini sorride: “Sinceramente all’inizio sognavo di essere 2°, è un gran bel risultato: anche se una vittoria ha un altro sapore. Bastianini ha fatto un gran lavoro, nei primi giri mi ha staccato e quando ho tentato di riprenderlo si è difeso bene: a quel punto avevo surriscaldato moto e gomme, mi sono accontentato”. Bezzecchi, primo podio della carriera in Moto2: Mi sento alla grande, lo scorso anno ho avuto una stagione molto difficile e con Marini abbiamo lavorato duro. Alla fine ero distrutto. La caduta con Luca dopo l’arrivo? E’ stato divertente”.









