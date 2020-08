La moto non frena e Maverick Vinales si lancia in corsa. Il pauroso episodio è avvenuto oggi al 16° giro del GP di Stiria, quinto appuntamento della stagione 2020 della MotoGp. Lo spagnolo, compagno di squadra di Valentino Rossi alla Yamaha ufficiale, ha realizzato di avere un problema ai freni mentre percorreva la pista a oltre 200 km/h e ha quindi deciso di lanciarsi dalla moto. La sua Yamaha si è schiantata contro le barriere e ha poi preso fuoco. Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per Vinales, visibilmente sotto shock al rientro ai box. La gara è stata momentaneamente interrotta. Come mostrato dalle immagini tv anche Rossi, parlando con un altro pilota del team satellite della Yamaha, ha lamentato un problema ai freni.

