Moto G75 5G: in arrivo a novembre a soli 299 euro

A una settimana dalla presentazione ufficiale, emergono nuovi dettagli riguardo al Moto G75 5G, che, insieme al ThinkPhone 25, arricchisce la linea Moto Business Edition.

Il design del Moto G75 5G è robusto e versatile, con una certificazione militare MIL-STD-810H che garantisce resistenza a cadute fino a 1.2 metri e alla pressione e temperature estreme. Inoltre, è protetto da Corning Gorilla Glass e ha una certificazione IP68, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua. Grazie alla tecnologia Water Touch, lo smartphone può essere utilizzato anche con lo schermo bagnato, rendendolo ideale per attività all’aperto in condizioni climatiche avverse. È disponibile in materiali vegani premium colorati e in una finitura opaca.

Il display è un Full HD+ da 6,78 pollici che offre un’esperienza visiva eccezionale grazie alla tecnologia Display Colour Boost, che migliora luminosità e colori. Il dispositivo dispone di speaker stereo e supporta il suono multidimensionale Dolby Atmos, per un’esperienza di intrattenimento avvolgente.

Dal punto di vista tecnico, il Moto G75 5G è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, che consente la connettività 5G, compatibilità Wi-Fi 6/6E e funzionalità di Intelligenza Artificiale. Con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, il dispositivo offre elevate prestazioni. Inoltre, monta Android 14 con la funzione Smart Connect, che permette di collegare lo smartphone a tablet, TV e PC Windows per la condivisione di file e immagini.

Il reparto fotografico si distingue per la fotocamera principale da 50 Mpixel con stabilizzazione ottica e tecnologia Quad Pixel, che migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione. Con il sensore Flicker, si elimina l’effetto sfarfallio in ambienti illuminati artificialmente. Gli utenti possono girare video in 4K con tutti gli obiettivi, oltre a sfruttare la fotocamera ultra grandangolare da 8 Mpixel e l’obiettivo macro. La fotocamera frontale è da 16 Mpixel, ideale per selfie di qualità.

Il Moto G75 5G sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre, con un prezzo di partenza di 299 euro.