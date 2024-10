Moto, ANCMA: vendite di settembre in crescita

Nel mercato italiano di moto, scooter e ciclomotori, i dati sulle immatricolazioni di settembre, forniti da Confindustria Ancma, segnalano un aumento della domanda dell’1,7%, con 27.576 veicoli immatricolati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Mariano Roman, presidente dell’associazione, considera questo risultato “positivo e incoraggiante”, soprattutto se confrontato con il settembre 2023, chiuso con un netto +21%. Questa tendenza mette in evidenza l’importanza delle due ruote in un contesto sfidante per l’industria della mobilità.

Nel mese di settembre, gli scooter hanno registrato la performance migliore con un incremento del 3,79%, totalizzando 14.772 unità. Al contrario, il mercato delle moto ha visto una lieve flessione dello 0,73%, fermandosi a 11.127 veicoli. I ciclomotori hanno invece mostrato stabilità, con un incremento marginale dello 0,36%, riuscendo a immatricolare 1.677 mezzi.

Guardando ai primi nove mesi del 2023, le vendite complessive sono aumentate del 5,05%, con un totale di 300.343 veicoli immatricolati. In particolare, le moto hanno visto una crescita del 7,17%, raggiungendo 131.950 unità, mentre gli scooter hanno fatto segnare un incremento del 4,36% con 153.890 mezzi. Il solo segmento negativo è quello dei ciclomotori, che hanno registrato una perdita del 5,36%, corrispondente a 14.503 unità.

Da notare un andamentpo deludente nel mercato delle due ruote elettriche. Anche a settembre, questo segmento ha chiuso il mese in negativo con una flessione del 23,25%, portando a 789 veicoli immatricolati. Il trend negativo prosegue anche nel cumulato annuo, con una perdita a doppia cifra del 21,99%, pari a 8.098 unità.

In sintesi, il mercato delle due ruote in Italia mostra segnali di crescita in generale, con prestazioni migliori per scooter e moto, mentre i ciclomotori attraversano un periodo difficile e le vendite di veicoli elettrici continuano a calare. Questo scenario richiede attenzione e strategie mirate per affrontare le sfide attuali e future del settore.