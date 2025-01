Motivi Dietro l’Uccisione dei Genitori

Claudio Gulisano, un uomo di 44 anni, è attualmente in custodia cautelare nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari, accusato dell’omicidio dei suoi genitori, Luigi Gulisano, di 79 anni, e Marisa Dessì, di 82. Secondo le indagini, il movente dietro a questo crimine sarebbe di natura economica. Gulisano, indebitato a causa di un fallimento, avrebbe avuto interesse a ottenere l’eredità della coppia, proprietaria di diversi immobili e di un negozio di alimentari, quest’ultimo fallito a causa della sua gestione.

Le autorità ipotizzano che i genitori siano stati assassinati mediante avvelenamento, probabilmente con nitrato di sodio, utilizzato per intossicare il cibo della colazione. Dopo il ritrovamento dei corpi, il figlio ha dato l’allerta, ma le circostanze e i dettagli emersi dalle indagini hanno portato a sospettarlo come colpevole. Infatti, sono stati rinvenuti indizi significativi, tra cui prelievi di denaro dal conto dei genitori e messaggi di testo inviati dal cellulare di Luigi per confondere le indagini.

Gulisano è stato interrogato dalla giudice per le indagini preliminari, Ermengarda Ferrarese, ma ha scelto di non rispondere. In seguito all’omicidio, ha pubblicato su Facebook un tributo ai genitori, scatenando reazioni contrastanti online, da messaggi di cordoglio a insulti da parte di utenti che lo considerano il responsabile della tragica morte.

Il legale di Gulisano ha riferito che il suo assistito si sente “sconvolto” per la situazione. Le prove raccolte dagli inquirenti, compresi video e testimonianze che lo collocano in luoghi chiave, hanno contribuito a costruire un caso solidale contro di lui. La questione ha suscitato grande interesse e clamore sui media, alimentando un acceso dibattito sia sul crimine stesso che sulle sue implicazioni familiari ed economiche. La vicenda continua a svilupparsi, con la comunità locale sotto shock per un delitto così efferato all’interno di una famiglia.