Motivi della Presentazione dell’Esposto da Parte del Docente

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sul percorso accademico della ministra del Lavoro Marina Calderone presso la Link Campus University, seguendo un esposto del professor Saverio Regasto. Questo docente ha sollevato interrogativi sull’eventuale irregolarità dei titoli conseguiti dalla ministra nel 2012 e 2016, in relazione a presunti esami sostenuti in giornate festivi e alla laurea conseguita con lode nonostante una media di 26 anni durante il percorso di studi. Calderone era presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in quel periodo, e attualmente suo marito, Rosario De Luca, ricopre lo stesso ruolo.

Regasto ha specificato che il suo intento non era accusare qualcuno, ma semplicemente richiedere chiarezza su una situazione che gli è sembrata “singolare”. Ha anche enfatizzato che si tratta di un problema di “etica pubblica”. Rispondendo all’apertura dell’inchiesta, Calderone ha sottolineato che non ci sono indagati registrati e ha minacciato azioni legali per diffamazione contro chi diffonde illazioni sulla sua persona. Ha dichiarato di essere “serenissima” riguardo al proprio percorso accademico, ritenendolo trasparente e corretto.

Attualmente, l’inchiesta è classificata senza indagati o ipotesi di reato, e non sono state avviate ulteriori attività investigative. Il legale della ministra ha evidenziato che la Procura ha considerato privo di rilevanza penale il contenuto dell’esposto, il che implica l’assenza di illeciti. Nel documento presentato da Regasto è stato sottolineato che la laurea triennale di Calderone non è registrata nell’Anagrafe nazionale degli studenti e che durante il suo percorso avrebbe ricoperto incarichi di docenza nella stessa università.