Mother presentano Magic Lungs: un inno all’underground italiano

I Mother ritornano con “Magic Lungs”, un nuovo singolo che anticipa l’uscita del loro prossimo album e segna l’inizio di una nuova fase per la band. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Registrato e co-prodotto da Matteo “Ciube” Tabacco presso il Raptor Studio di Vicenza, “Magic Lungs” è una delle prime canzoni scritte per il nuovo disco e ne cattura perfettamente l’essenza: emotiva, viscerale e profondamente umana. I Mother si ispirano al post-hardcore e all’alternative rock degli anni ’90, mescolando diversi stili con un approccio unico.

La band descrive il singolo come una “lettera d’amore” per la comunità hardcore e underground, evidenziando l’importanza dei valori di cui questa scena musicale è portatrice. “Magic Lungs” vuole essere un inno all’inclusività dell’underground, un luogo accogliente per chi non si sente a casa in altri ambienti.

Il videoclip, diretto da Marcello Della Puppa, mostra i Mother in un paesaggio naturale arricchito da pitture su roccia che simboleggiano gli aspetti tribali delle sottoculture underground, animate grazie a sequenze di Saverio Cazzin. L’artwork del singolo e del futuro album è frutto della collaborazione tra Riccardo Volpe e Saverio Cazzin.

Nati in provincia di Venezia, i Mother si sono fatti conoscere con il primo EP “Love Vision” e hanno partecipato a festival come Venezia Hardcore. Dopo diversi singoli, la band ha avviato un percorso di evoluzione musicale che culminerà nel loro debutto su lunga distanza. “Magic Lungs” segna un’evoluzione del loro sound, aprendo a nuove possibilità sonore.

Attualmente, i membri della band sono: Saverio Cazzin (batteria), Giacomo Biasion (chitarra e voce), Axel Franco (basso), Riccardo Volpe (voce) e Davide Castegnaro (chitarra e voce).

