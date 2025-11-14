Mother Love: Danza e Voce contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre andrà in scena “Mother Love”, uno spettacolo dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento, già sold out, si svolgerà al Teatro Tirinnanzi e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il centro antiviolenza E.va Odv, destinati a progetti di prevenzione e sensibilizzazione per studenti delle scuole superiori sui temi della violenza di genere e delle relazioni.

Le protagoniste dell’evento saranno le giovani danzatrici della scuola “Danza e Danza” di Pregnana Milanese, che presenteranno un percorso coreografico e narrativo. Gli organizzatori di Ccr Insieme Ets, affiliati alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, spiegano che la danza rappresenterà le fasi dell’amore, del dolore e della rinascita femminile. Ogni gesto e parola diventa un atto d’amore, portando un messaggio di speranza e forza che restituisce dignità alle storie di molte donne.

Dopo la performance, il pubblico sarà coinvolto in un momento di riflessione con la testimonianza della dottoressa Manuela Carnini, intervistata da Marco Linari. Con una voce autentica e toccante, Carnini condividerà il suo percorso di consapevolezza, dolore, coraggio e rinascita.