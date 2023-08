MOSWAG Adattatore jack per cuffie USB C a 3.5mm, adattatore audio USB C a cavo Dongle Aux per Samsung Galaxy S22 S21 S20 Ultra S20 + Nota 20 10 S10 S9 Plus, Pixel 4 3 2 XL, ipad Pro e altro ancora

【Ampia compatibilità】: l’adattatore da USB tipo C a jack per cuffie da 3,5 mm compatibile con la maggior parte dei telefoni di tipo c: pixel 5 4 3 2 XL, Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Plus, S21 Ultra 5G, S20 FE Ultra Z Flip S20+ s10 s9 s8 plus, il nuovo note 20/20 Ultra 5G, note 10 9 8, Huawei mate 30 20 10 pro, p30 p20, One plus 6T 7 7Pro, Moto z e altro【Plug and Play】: nessun download di software necessario con l’adattatore audio MOSWAG; Piccolo e leggero, facile da trasportare; Sblocca il mondo dell’audio Hi-Fi per te sempre e ovunque con questo cavo da USB C a Aux Dongle【Design a treccia di nylon】: con il design del ceppo in rilievo, questo adattatore può resistere a oltre 15000 test di flessione, il che rende questo adattatore molto più resistente【Cosa ottieni】 Il pacchetto include: 1 x adattatore audio MOSWAG USB C a jack da 3,5 mm. E tutti i nostri prodotti hanno una garanzia post-vendita di 12 mesi. In caso di problemi, non esitate a contattare il nostro servizio clienti.

5,99 €