Mosul, dopo anni la Moschea Al-Nuri torna a risplendere

A dieci anni dalla devastazione causata dall’ISIS, Mosul festeggia la rinascita della Grande Moschea di Al-Nuri e del suo minareto di Al-Hadbaa, segnando un passo importante verso la ricostruzione della città. Dal 2014, quando l’ISIS occupò Mosul, la città ha subito violenze e una sistematica distruzione del suo patrimonio storico. Il minareto di Al-Hadbaa, simbolo di Mosul, fu ridotto in macerie nel 2017, pochi giorni prima della liberazione della città. Nel 2018, l’UNESCO avviò l’iniziativa “Revive the Spirit of Mosul” per restaurare i siti culturali chiave, grazie a un finanziamento di 110 milioni di euro provenienti da vari partner internazionali.

La ricostruzione della Grande Moschea e del minareto ha rappresentato una sfida complessa, ma gli ingegneri e artigiani locali hanno lavorato con dedizione per riportare in vita la struttura, utilizzando materiali originali e tecniche tradizionali. Il ritorno del minareto va oltre la semplice ricostruzione fisica; per la comunità è un simbolo di resilienza e speranza. Mosul sta anche riavviando il turismo, attirando studiosi e viaggiatori interessati alla sua storia.

L’apertura di nuovi hotel e ristoranti nel centro storico segna un ritorno alla normalità. Accanto alla moschea, il sito archeologico di Ninive e la Chiesa di Al-Tahera, ricostruita e riaperta nel 2023, rappresentano ulteriori passi nella rinascita della città come crocevia di culture. La rinascita di Mosul simboleggia la volontà di preservare l’identità culturale e di scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, testimoniando che, sebbene ferita, la città è pronta a tornare a splendere.