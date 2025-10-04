15.1 C
Mostro su Netflix: la storia inquietante di Ed Gein

Da StraNotizie
Arriva su Netflix il terzo capitolo di “Monster”, la saga antologica che esplora la vita dei più noti serial killer, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Dopo il successo di “Dahmer” e del sequel dedicato ai fratelli Menendez, questa volta il focus è su Ed Gein, un assassino che ha ispirato numerosi film e serie.

Ed Gein, sospettato di aver ucciso sette persone tra cui suo fratello, è noto per crimini agghiaccianti come la necrofilia e lo squartamento delle vittime. La nuova serie, composta da otto episodi, approfondisce la sua storia e la sua mente disturbata, portata in vita dall’interpretazione di Charlie Hunnam.

“Monster: La storia di Ed Gein” si distingue per la sua narrazione scura e inquietante. La serie riesce a mescolare elementi horror e true crime, offrendo una visione profonda e stratificata della psicologia dei personaggi. Murphy e Brennan si confermano maestri nel raccontare storie raccapriccianti con un’ottica quasi poetica, ponendo l’accento sugli aspetti psicologici che rendono ogni narrazione unica.

L’interpretazione di Charlie Hunnam è un elemento chiave, poiché riesce a incarnare le complessità di Ed Gein, mettendo in luce la sua bravura come attore. Il coinvolgimento emotivo e la trasformazione fisica dell’attore promettono di offrirgli nuove soddisfazioni professionali.

Questo nuovo capitolo non delude e arricchisce ulteriormente la saga, presentando una narrazione che supera il mero gusto per l’orrore. L’obiettivo è scuotere le coscienze e stimolare una riflessione sui pericoli del passato. Gli spettatori sensibili a temi forti e violenti sono avvisati: la serie è intensa e potrebbe risultare spiazzante.

