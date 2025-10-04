Mostro su Netflix: la storia inquietante di Ed Gein

Arriva su Netflix il terzo capitolo di “Monster”, la saga antologica che esplora la vita dei più noti serial killer, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Dopo il successo di “Dahmer” e del sequel dedicato ai fratelli Menendez, questa volta il focus è su Ed Gein, un assassino che ha ispirato numerosi film e serie.

Ed Gein, sospettato di aver ucciso sette persone tra cui suo fratello, è noto per crimini agghiaccianti come la necrofilia e lo squartamento delle vittime. La nuova serie, composta da otto episodi, approfondisce la sua storia e la sua mente disturbata, portata in vita dall’interpretazione di Charlie Hunnam.

“Monster: La storia di Ed Gein” si distingue per la sua narrazione scura e inquietante. La serie riesce a mescolare elementi horror e true crime, offrendo una visione profonda e stratificata della psicologia dei personaggi. Murphy e Brennan si confermano maestri nel raccontare storie raccapriccianti con un’ottica quasi poetica, ponendo l’accento sugli aspetti psicologici che rendono ogni narrazione unica.

L’interpretazione di Charlie Hunnam è un elemento chiave, poiché riesce a incarnare le complessità di Ed Gein, mettendo in luce la sua bravura come attore. Il coinvolgimento emotivo e la trasformazione fisica dell’attore promettono di offrirgli nuove soddisfazioni professionali.

Questo nuovo capitolo non delude e arricchisce ulteriormente la saga, presentando una narrazione che supera il mero gusto per l’orrore. L’obiettivo è scuotere le coscienze e stimolare una riflessione sui pericoli del passato. Gli spettatori sensibili a temi forti e violenti sono avvisati: la serie è intensa e potrebbe risultare spiazzante.