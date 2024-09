Mostri, Cooper Koch ha visto Erik Menendez: “Cosa ci siamo detti”

La nuova serie di Ryan Murphy, “Monsters”, ha riscosso un enorme successo a livello mondiale e i due protagonisti stanno partecipando a varie interviste per promuoverla. Cooper Koch, uno degli attori principali, ha rivelato in una recente intervista con NBC News di aver parlato al telefono con Erik Menendez la sera prima del debutto della serie. Koch ha descritto la conversazione come amichevole, spiegando di aver cercato di ritrarre Erik in modo autentico e realistico. Ha anche riconosciuto quanto possa essere traumatizzante per una persona vedere la propria vita, e in particolare i momenti più difficili, esposti sui media. Nella telefonata, i due hanno discusso anche di possibili esperienze condivise, come il fatto che entrambi avevano frequentato scuole situate in California.

In aggiunta a questa conversazione, Koch ha raccontato di aver visitato Erik e Lyle Menendez nel carcere in cui sono detenuti, grazie all’invito di Kim Kardashian, che sostiene vari progetti legati ai due fratelli. Durante la visita, ha partecipato a un incontro in una palestra dove circa 30 detenuti hanno avuto l’opportunità di condividere le loro storie. Koch ha descritto quell’esperienza come molto emozionante, sottolineando la vulnerabilità e la gentilezza dei prigionieri. I Menendez stanno lavorando a un progetto per migliorare le condizioni nelle carceri, cercando di trasformarle in ambienti più simili a campus universitari, ispirandosi al modello norvegese che ha dimostrato di favorire la riabilitazione.

Koch ha anche ricevuto feedback entusiastici da chi ha visto la serie, identificando il suo modo di recitare e i suoi atteggiamenti come molto convincenti. L’episodio “The Hurt Man” è stato particolarmente apprezzato, nonostante alcuni critichi lo considerino non del tutto preciso, è stato definito estremamente efficace. La performance di Cooper Koch come Erik Menendez si sta rivelando notevole, attirando l’attenzione sia del pubblico che degli esperti che hanno seguito il caso. “Monsters” continua a generare discussioni e a suscitare interesse, sia per la sua narrativa che per la rappresentazione dei protagonisti.