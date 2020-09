Raccontare i volti, le storie e la passione dei vignaioli italiani, dalla Sicilia al Trentino, attraverso una mostra unica nel suo genere che sarà allestita dal 3 all’11 ottobre nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, a Milano, grazie alla professionalità dei fotografi esperti della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il tutto non senza un risvolto charity: l’intero ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà devoluto ad AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Questo il progetto ambizioso nato dalla collaborazione tra Winetales e Milano Wine Week con l’obiettivo di accendere i riflettori sui primi attori della filiera vitivinicola italiana, i vignaioli appunto, ancor più in un momento così delicato per l’economia del Paese.

