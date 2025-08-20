Mostre d’arte a Torino: un viaggio tra politica e società

A settembre riprendono le esposizioni della Galleria d’Italia a Torino. La prima mostra, inaugurata l’11 settembre, sarà dell’artista olandese Erik Kessels. Utilizzerà oltre 60mila immagini dell’archivio Publifoto di Intesa San Paolo, creando un racconto visivo dell’Italia attraverso volti famosi, eventi di cronaca, guerra, società e politica, il tutto collegato in un continuo movimento grazie all’intelligenza artificiale.

Dal 9 ottobre sarà aperta la mostra “Jeff Wall. Photographs”, curata da David Company, con immagini del fotografo risalenti agli anni ’70. A partire dal 12 novembre, sarà inaugurata un’esposizione dedicata a Riccardo Ghilardi e ai suoi ritratti di celebrità, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema che celebra i suoi 25 anni.

Il programma completo delle mostre è disponibile online. Michele Coppola, direttore delle Gallerie di Intesa Sanpaolo, ha commentato che ogni iniziativa mira a coinvolgere pubblici diversi, offrendo opportunità di conoscenza e di crescita civile e sociale in tutte e quattro le sedi museali della Banca.

Nei primi sei mesi dell’anno, Torino, Milano, Napoli e Vicenza hanno accolto 420mila visitatori, pronti a scoprire le nuove esposizioni in arrivo.