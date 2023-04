Mostre, da Ceroli a Natino Chirico, a Roma 'L'Arte nell'Uovo di Pasqua'

Mario Ceroli e Natino Chirico, Alviero Martini e Marino Midali, Enrico Miglio e Sabrina Persechino, Anastasia Kurakina e Fabio Canino sono alcuni degli ‘artisti’ ospiti della XVI edizione de ‘L’Arte nell’Uovo di Pasqua’, la manifestazione ideata nel 2022 dal noto hair Stylist Sergio Valente. L’uovo simbolo della Pasqua, che sfiora la perfezione della natura, raffigurato e reinterpretato dai maestri dell’arte contemporanea come René Magritte, Salvador Dalì, Andy Warhol, Lucio Fontana è diventato negli ultimi anni anche simbolo di ‘solidarietà’ e condivisione di intenti grazie alla storica manifestazione. L’edizione 2023 si svolgerà domani (dalle ore 19) nella prestigiosa area archeologica dello Stadio di Domiziano, sotto piazza Navona, con una serata evento, condotta da Cinzia Malvini (la colonna sonora live della serata sarà interpretata dalla voce di Loma e dal dj set di Musicama).

Saranno oltre 40 creazioni e interpretazioni artistiche, che avranno come fonte d’ispirazione l’uovo. Opere inedite realizzate per l’occasione da insigni pittori, scultori e designer che rimarranno esposte nello Stadio di Domiziano (Via di Tor Sanguigna, 3) dal 6 al 12 aprile con orario continuato (dalle 10 alle 18). Madrina della manifestazione sarà la giornalista, autrice e conduttrice Eleonora Daniele. Atteso per un saluto istituzionale l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. La onlus beneficiaria individuata quest’anno dall’Associazione ‘Gli Amici di Sergio Valente’ sarà l’Associazione Life Inside Onlus fondata da Eleonora Daniele, insieme alle sorelle Elisa e Cosetta. L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo cognitivo e il recupero sociale nei confronti dei portatori di handicap, con particolare riferimento a soggetti autistici, opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e si ispira ai principi di solidarietà sociale.

La raccolta fondi, promossa dall’associazione Life Inside, a cui saranno destinati i fondi ricavati dalla vendita delle opere artistiche, consentirà di sostenere un progetto di trekking integrato realizzato dall’associazione Fateci posto Aps, aperto a persone con autismo e alle loro famiglie e amici. All’interno della magnifica cornice del Parco dell’Appia Antica, il gruppo di ragazze e ragazzi con disabilità si trasforma da ‘peso’ a catalizzatore di un’esperienza che migliora il benessere psicologico di tutti i partecipanti. Numerose le personalità del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che contribuiranno alla raccolta fondi. Tra questi hanno confermato la loro presenza, Enrica Bonaccorti, Anna Fendi, Valeria Marini, Beppe Convertini, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Fabio Canino, Laura Lattuada, Samantha De Grenet, Yvone Sciò, Irene Ferri, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Maria Grazia Cucinotta, Manila Nazzaro, Elena Russo. Tra gli artisti, le griffe, le maison che hanno scelto di partecipare con una loro opera all’evento, Artmare, Arvedo Arvedi, Betty Bee, Patrizio Bitelli, Fulvio Bucelli, Erika Calesini, Giuliano Cardellini, Roberto Carullo, Mario Ceroli, Natino Chirico, Francisco Cordoba, Carlo Costantino, Maria d’Alessandro, Yuriko Damiani, Davide Dattola, Stefano Durante, Emanuele Pepe per Fabio Canino, Andrea Genovese, Gian Paolo Giannotti, Rosella Giorgetti, Fabio Grassi, Guerraz, Anastasia Kurakina, Andrea Paulicelli – Mama Design Lab.

Ed ancora, Enrico Manera, Alv by Alviero Martini, Martino Midali, Giancarlo Mastinelli, Enrico Miglio, Antonio Montariello, NaturePops, Federico Paris, Sabrina Persechino, R&M, Eugenio Rattà, Tobia Ravà, Marcello Reboani, Sergio Santamarina, Vira Shcherblyuk, V9991.it, Irene Veschi, Olga Volha Piashko.