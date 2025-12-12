Mostre animali a San Mauro Torinese

Il Castelletto di via Torino 28, a San Mauro Torinese, si prepara ad accogliere un viaggio nel selvatico. Si inaugura la mostra “Some Kind of Nature”, firmata dal fotografo naturalista Kevin Gazzera, organizzata da E20inscena in collaborazione con il Comune. L’ingresso è libero e l’esposizione resterà visitabile ogni sabato e domenica.

Gazzera, cresciuto nelle Alpi piemontesi, non si limita a “catturare” la vita animale: la osserva, la aspetta, la attraversa. Nessuna forzatura, nessun artificio, nessun animale in cattività. Il suo metodo parte da un’etica rigida, che affida agli animali stessi la guida dell’incontro: distanza, tempi, movimento. Ogni scatto è possibile soltanto quando il selvatico concede una tregua, un varco, una presenza.

Il risultato è una raccolta di immagini che rifiuta l’idea della fotografia naturalistica come semplice documentazione. Qui lo scatto diventa responsabilità: un modo per ricordare quanto fragile sia l’equilibrio in cui vivono gli animali e quanto poco basti a spezzarlo. Gazzera tenta di restituire, senza interferenze, quella parte di natura che di solito sfugge allo sguardo umano, soffocata da rumori, velocità e abitudini distratte.

La mostra non punta sul sensazionalismo, ma sul dettaglio che si rivela — un occhio che emerge dall’ombra, il profilo di un ungulato fermo nel vento, la postura di un rapace che non concede nulla a chi non sa attendere. Sono immagini che chiedono di fermarsi, più che di essere fotografate; immagini che provano ad avvicinare chi guarda, senza illudere nessuno di poter davvero “possedere” ciò che è selvatico per natura.

L’intento è chiaro: avvicinare per proteggere. Non con messaggi espliciti, ma lasciando che sia la bellezza — quella non addomesticata — a generare una domanda e, forse, una responsabilità. In un territorio come San Mauro, dove l’ambiente naturale convive da vicino con l’abitato, “Some Kind of Nature” diventa anche un invito a riconsiderare il rapporto tra comunità e paesaggio.

La mostra apre sabato 13 dicembre alle ore 11. Poi, ogni weekend fino alla chiusura, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30. Il Castelletto, tra mura che appartengono alla storia locale e un’esposizione che guarda invece all’essenziale: la natura come presenza viva, da osservare con rispetto.