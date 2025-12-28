Mostre a Berlino

Berlino è una città che non smette mai di produrre e accogliere cultura, anche durante le vacanze invernali. Il panorama espositivo della capitale tedesca è sempre estremamente interessante, con opere video monumentali, installazioni immersive e pittura contemporanea. Sono stati selezionati cinque eventi da non perdere durante le vacanze natalizie, che spaziano tra linguaggi, temi e sensibilità diversi, ma accomunati dalla capacità di interrogare il tempo.

Una delle mostre più interessanti è “An Opera Out of Time” di Petrit Halilaj, visitabile presso l’Hamburger Bahnhof di Berlino. L’artista kosovaro presenta la sua prima grande esposizione personale, che include la versione museale di “Syrigana”, un’opera lirica che intreccia mito, memoria collettiva e desiderio queer. La mostra si sviluppa attorno a questo nucleo, con sculture e installazioni di diversi periodi della sua carriera, che affondano le radici nella storia del Kosovo e nell’esperienza dell’esilio.

Un’altra mostra da non perdere è “The Clock” di Christian Marclay, visitabile alla Neue Nationalgalerie. L’opera consiste in un video della durata di 24 ore, composto da migliaia di frammenti tratti da film e serie televisive, che funziona letteralmente come un orologio, trasformando il tempo cinematografico in tempo vissuto.

La mostra “Magic Bullet” di Issy Wood, visitabile allo Schinkel Pavillion, presenta una nuova serie di lavori concepiti in stretto dialogo con la complessa architettura dello spazio. I dipinti dell’artista britannica costruiscono un immaginario pittorico seducente e disturbante, in bilico tra realismo e surrealismo, che il critico Barry Schwabsky ha definito “realismo perverso”.

La Berlinische Galerie ospita la mostra “Hero” di Monira Al Qadiri, che prosegue la sua indagine critica sulle dimensioni socio-culturali, ambientali e geopolitiche dell’industria petrolifera. Al centro dell’esposizione c’è il petrolio, incarnato nella sagoma monumentale del tànkere petrolifero, emblema di un sistema produttivo che ha alimentato il capitalismo globale ma ha lasciato un’eredità tossica negli oceani, nell’aria e negli stessi corpi umani.

Infine, l’Alte Nationalgalerie ospita la Scharf Collection, una delle più importanti collezioni private tedesche, che attraversa oltre due secoli di storia dell’arte, da Goya all’arte contemporanea. La collezione include opere di Monet, Renoir, Degas e Cézanne, e riflette sulle trasformazioni della pittura e sul dialogo tra figurazione e astrazione.