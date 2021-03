All’imbarco di Ciampino, in partenza per Bucarest, hanno mostrato referti Covid falsi ma vengono bloccati dalla polizia che, dopo aver notato qualcosa di anomalo, chiama la struttura riportata sulla certificazione e scopre il tentato raggiro. Su quei fogli era certificata la negatività al virus. Così in sei, studenti Erasmus spagnoli nella Capitale, sono stati denunciati. Ma ciò che è più grave è, che dopo un test rapido, due dei giovani sono risultati positivi. Hanno tra 19 e 25 anni e sono stati denunciati per falso materiale e violazione delle misure anti-contagio.

Il volo sul quale stavano per imbarcarsi era quello di Ryanair per Bucarest. Per entrare in Romania è obbligatoria la certificazione di un laboratorio medico che attesta la negatività al virus.

Il gruppo è incappato nei controlli dell’ufficio polizia di frontiera dello scalo, in collaborazione con la Sanità aerea. Dalla verifica in banca dati è emerso che uno dei ragazzi, il 4 febbraio scorso, era stato sanzionato perchè trovato all’interno di un appartamento durante una festa privata insieme con diverse altre persone. E questo giovane è tra i due del gruppo risultati positivi al tampone disposto dalla Sanità aerea.

“L’intervento – spiegano dalla polizia di Ciampino – ha impedito che venisse portato a termine un comportamento irresponsabile, oltre che delittuoso, da parte di un gruppo di giovani. E’ stata evitata un’ulteriore diffusione della pandemia, conseguenza che sarebbe stata inevitabile per i passeggeri e per il Paese d’arrivo”.