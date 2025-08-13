Mostra zootecnica Valle dello Jato tra tradizione e innovazione

La 242esima mostra degli animali Valle dello Jato si svolgerà a San Giuseppe Jato dal 13 al 15 agosto e rappresenta un’importante manifestazione dedicata alle razze autoctone siciliane. Organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, l’evento celebra una tradizione che risale al 1780, attirando ogni Ferragosto migliaia di visitatori.

L’evento, un tempo noto come “fiera del bestiame”, è cresciuto nel tempo, diventando una vetrina per artigiani, allevatori e appassionati di animali. Quest’anno, per la prima volta, la mostra si svolgerà nelle nuove contrade integrate a San Giuseppe Jato e prevede sfilate di cavalli d’alta classe e degustazioni di prodotti tipici dell’Isola, come formaggi DOP preparati con latte crudo.

Il sindaco Giuseppe Siviglia ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, sia per gli esperti del settore che per i semplici curiosi. Il commissario straordinario dell’Istituto, Giovanni Siino, ha evidenziato l’impegno dell’ente nel promuovere il settore allevatoriale, presentando anche esemplari di razze in via di estinzione.

Il programma dell’evento inizia mercoledì 13 agosto alle 9,30 con l’inaugurazione, seguita da saluti ufficiali. Giovedì 14 ci sarà la sfilata di carretti siciliani alle 16 e degustazioni di prodotti locali in serata. Infine, venerdì 15, giorno di Ferragosto, l’esposizione di animali inizierà all’alba, seguita dalla consegna di premi agli allevatori alle 12, chiudendo con i saluti istituzionali.