“Da questa esperienza non sono ancora uscito, questi incontri mi hanno cambiato la vita”. Gianfranco Rosi, protagonista oggi in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con ‘Notturno‘, non nasconde l’emozione che ha accompagnato questo lavoro. Un affresco sulla situazione del Medio Oriente, attraverso le storie di otto persone che vivono una “vita quotidiana in bilico sull’inferno”, sottolinea il regista, il cui documentario arriva da domani in sala, prima di partire per un lungo tour nei principali festival di tutto il mondo: Toronto, New York, Telluride, Londra, Busan e Tokyo.

