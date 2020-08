È un atto d’amore per Federico Fellini e il sogno – quella dimensione onirica che contraddistingue la cinematografia del maestro riminese – il logo e la font tipografica inedita intitolata ‘Felliniana’ e disegnata dallo studio Cappelli Identity Design insieme all’identità visiva per l’Italian Pavilion della 77ma Mostra internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. L’Italian Pavillion è la ‘casa italiana’ dell’evento internazionale che sarà allestita come di consueto negli spazi dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia e, da quest’anno, attiva anche in digitale attraverso una formula ibrida suggerita dall’emergenza sanitaria. Per il terzo anno consecutivo, Cappelli Identity Design firma il concept e il progetto architettonico dell’Italian Pavillion, che per questa edizione dedica, in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, proprio al maestro.

