Mostra sulla salute mentale a Roma: l’informazione che cura

Alla biblioteca Moby Dick, è stata inaugurata la mostra della redazione del centro diurno San Paolo, intitolata 180gradi, per celebrare il decennale del giornale. Questo periodico è nato come un laboratorio per la riabilitazione sociale, con l’obiettivo di dare visibilità a temi spesso trascurati come i disagi sociali e la sofferenza psichica. Viene pubblicato mensilmente online e trimestralmente in formato cartaceo all’interno del centro. All’evento hanno partecipato una quarantina di visitatori, tra cui rappresentanti locali e dirigenti dei centri di salute mentale dell’Asl Rm 2.

I visitatori hanno avuto l’opportunità di sfogliare le vecchie edizioni del giornale e ascoltare estratti dalle registrazioni di Radio Fuori Onda, la radio del centro. L’esposizione includeva anche prime pagine significative e una cronologia che celebra un decennio di attività. La mostra ha messo in evidenza l’importanza della legge Basaglia, che ha segnato un cambiamento fondamentale nel trattamento delle malattie mentali in Italia, abolendo i manicomi.

Massimo Cozza, dirigente del dipartimento salute mentale dell’Asl Roma 2, ha sottolineato l’attenzione del suo dipartimento verso la salute mentale e la corretta informazione, supportato da iniziative in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. Anche Stefano Milano, direttore dei centri di salute mentale, ha parlato dell’importanza di una comunicazione responsabile. Carlo Picozza, consigliere dell’Ordine del Lazio, ha richiamato l’attenzione sulla crisi del mondo dell’informazione e ha descritto 180gradi come un bastione della resistenza giornalistica.

