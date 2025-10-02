14.8 C
Mostra sulla natura e cultura a Vicenza con Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo presenta la mostra “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza” presso il museo delle Gallerie d’Italia di Vicenza, aperta al pubblico dal 3 ottobre al 15 febbraio 2026. L’evento è curato da Lauren Johnston e realizzato in collaborazione con National Geographic.

Dopo la prima esposizione a Torino e una successiva a Palermo, la mostra offre 80 fotografie, di cui tre inedite. Questa raccolta mette in evidenza il lavoro di Cristina Mittermeier, una fotografa, biologa marina e attivista. Mittermeier ha dedicato la sua carriera a documentare la bellezza del pianeta, cogliendo immagini di paesaggi mozzafiato, fauna selvatica e le diverse culture delle popolazioni che vivono in armonia con la natura.

