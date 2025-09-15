21.9 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Sport

Mostra Olimpica a Cremona: Sport e Cultura verso il 2026

Da StraNotizie
Mostra Olimpica a Cremona: Sport e Cultura verso il 2026

Dal 16 settembre al 2 novembre, il Museo del Violino di Cremona ospita una tappa del progetto “Emozioni dei Giochi – Culture through sport”, sostenuto dalla Regione Lombardia e collaborato con la Ficts – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La mostra, composta da montaggi video e 180 fotografie suddivise in due sezioni, esplorerà la storia dei Giochi Olimpici, evidenziando il ruolo e le conquiste delle donne nello sport olimpico.

L’inaugurazione si terrà il 16 settembre alle ore 12.00 e vedrà la partecipazione di esponenti locali e dello sport, tra cui Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Domenico De Maio, direttore dell’Education and Culture della Fondazione Milano Cortina 2026, e altri rappresentanti del Comune e della Fondazione.

Questo progetto fa parte dell’Olimpiade Culturale della Fondazione Milano Cortina 2026 e rientra nel Programma Triennale della Cultura 2023-2025. L’iniziativa offre un percorso di avvicinamento ai Giochi, combinando sport, cultura, turismo e scuola, con l’obiettivo di rafforzare l’eredità olimpica e rendere accessibile a tutti il messaggio dell’olimpismo.

Francesca Caruso sottolinea come sport e cultura possano coesistere e afferma che le Olimpiadi non rappresenteranno solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per lasciare un segno duraturo nei territori. La mostra rende omaggio a grandi atlete e ricorda le sorelle Fanchini, simbolo di coraggio e passione per la montagna.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 11 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Articolo precedente
Nuovo Centro di Salute Mentale ad Arezzo: interventi in corso
Articolo successivo
Elezioni regionali e scuole chiuse: cosa sapere a settembre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.