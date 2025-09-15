Mostra Olimpica a Cremona: Sport e Cultura verso il 2026

Dal 16 settembre al 2 novembre, il Museo del Violino di Cremona ospita una tappa del progetto “Emozioni dei Giochi – Culture through sport”, sostenuto dalla Regione Lombardia e collaborato con la Ficts – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La mostra, composta da montaggi video e 180 fotografie suddivise in due sezioni, esplorerà la storia dei Giochi Olimpici, evidenziando il ruolo e le conquiste delle donne nello sport olimpico.

L’inaugurazione si terrà il 16 settembre alle ore 12.00 e vedrà la partecipazione di esponenti locali e dello sport, tra cui Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Domenico De Maio, direttore dell’Education and Culture della Fondazione Milano Cortina 2026, e altri rappresentanti del Comune e della Fondazione.

Questo progetto fa parte dell’Olimpiade Culturale della Fondazione Milano Cortina 2026 e rientra nel Programma Triennale della Cultura 2023-2025. L’iniziativa offre un percorso di avvicinamento ai Giochi, combinando sport, cultura, turismo e scuola, con l’obiettivo di rafforzare l’eredità olimpica e rendere accessibile a tutti il messaggio dell’olimpismo.

Francesca Caruso sottolinea come sport e cultura possano coesistere e afferma che le Olimpiadi non rappresenteranno solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per lasciare un segno duraturo nei territori. La mostra rende omaggio a grandi atlete e ricorda le sorelle Fanchini, simbolo di coraggio e passione per la montagna.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 11 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.