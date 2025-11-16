Mostra mercato del tartufo a Valtopina tra tradizione e gusto

A pochi passi dal monte Subasio, il borgo di Valtopina si prepara a ospitare la 43esima Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici. Questo evento agricoltura celebra il tartufo, fungo pregiato legato a questa zona, e si svolgerà il 15 e 16 novembre. Negli spazi del palasport, produttori selezionati presenteranno un’ampia gamma di sapori e tradizioni locali, con focus sul tartufo e una varietà di prodotti gastronomici come formaggi, salumi, olio e vino.

La presentazione del programma è avvenuta al palazzo comunale, con la partecipazione del sindaco e vari membri dell’amministrazione, oltre al direttore dell’Associazione nazionale città del tartufo. Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’evento per la storia e l’identità del borgo, coinvolgendo l’intera comunità.

Su una popolazione di circa 1.400 abitanti, circa 200 sono tartufai, tra cui Vincenzo Vincenti, che ha offerto ai presenti una degustazione di tartufo. La mostra mercato sarà aperta gratuitamente dalle 10 alle 20. Accanto all’evento principale, ci saranno varie iniziative: un ristorante per degustare piatti a base di tartufo e altri eventi come un convegno sulla sostenibilità e promozione nelle aree rurali, escursioni per la raccolta del tartufo, trekking a cavallo e cooking show dell’Istituto alberghiero di Assisi.

Il sindaco ha inoltre annunciato la quarta edizione del Trail del cavatore, una gara podistica che ha visto crescere il numero di partecipanti negli anni. Infine, per chiudere l’evento, domenica pomeriggio il comico Dado porterà in scena il suo spettacolo teatrale nel palasport.