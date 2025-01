Mostra la foto ai bambini

Come ogni anno, i fuochi d’artificio che divertono molte persone rappresentano una fonte di disagio e terrore per gli animali. Nei primi minuti del 2025, un gufo africano è morto per infarto a causa del forte rumore dei botti di Capodanno, che hanno risuonato per diversi minuti nella provincia di Torino, dove viveva l’animale.

La morte di Wilde, così si chiamava il gufo, è stata riportata dalla donna che si prendeva cura di lui. Su Facebook, Simona Luca ha condiviso la notizia e una foto del gufo senza vita, esprimendo la sua frustrazione: "Il mio 2025 è iniziato di m***a grazie a voi che vi fregate di tutto ciò che avete attorno." La donna ha raccontato che Wilde era un gufo africano di 3 anni e che è morto d’infarto alle 00:25. Simona ha anche esortato le persone a far vedere ai propri bambini la foto del gufo e a spiegare loro perché dovrebbero essere orgogliosi di chi fa del male agli animali.

Nella sua testimonianza, la donna ha precisato che si trovava all’interno della voliera del gufo durante il fragore dei fuochi d’artificio: "Ero all’interno della voliera quando è successo ma non è servito a nulla", ha aggiunto, mettendo in evidenza quanto il rumore potesse essere devastante.

Questa tragica vicenda mette in luce il dramma vissuto da molti animali durante le festività di Capodanno. Nonostante il divertimento per gli esseri umani, gli effetti dei fuochi d’artificio sono devastanti per molte creature, che vivono attimi di panico e stress, talvolta con esiti fatali. La storia di Wilde è solo un esempio di come questo tipo di celebrazione possa influire negativamente sulla vita degli animali, suscitando riflessioni su come le tradizioni possano essere riviste e modificate per essere più rispettose dell’ambiente naturale e delle sue creature.

L’appello di Simona invita a una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte degli individui, affinché si prendano in considerazione le conseguenze delle proprie azioni non solo per il divertimento, ma anche per il benessere degli animali.