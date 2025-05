Mostra Internazionale: Il Mondo Raccontato dai Bambini

Una mostra dedicata alla pace è stata inaugurata presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma per celebrare il decennale dell’Associazione Colors for Peace. L’esposizione presenta circa 1000 disegni realizzati da bambini di 151 nazioni, trasmettendo un messaggio di speranza per un futuro migliore, anche in contesti di conflitto. L’ingresso è libero fino all’11 maggio.

Antonio Giannelli, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza della mostra e il percorso avviato nel 2015, partendo da Sant’Anna di Stazzema, per diffondere il messaggio di pace nei luoghi simbolici della cultura mondiale. Ha evidenziato che, nonostante la crescita della rete di Colors for Peace, i conflitti globali sono in aumento, sottolineando l’importanza dell’educazione per i bambini.

La curatrice Anna Palermo ha dichiarato che l’esposizione mira a promuovere la costruzione di un mondo di pace, evidenziando come i disegni dei bambini riflettano esperienze di vita diverse: dai messaggi di amore nei luoghi pacifici a quelli di distruzione in zone di guerra. Mario Gallo, segretario generale, ha ricordato l’impegno dell’associazione e l’invito a esporre i disegni al Colosseo il 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace.

Il cuore dell’esposizione è caratterizzato da una linea equatoriale di disegni e dall’opera Il Mappamondo, un globo costruito con materiali riciclati. La docente Teresa De Chiara ha enfatizzato la speranza rappresentata dai bambini della Generazione Alpha per la tutela delle diversità culturali e ambientali.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, invita alla riflessione e all’impegno attivo per la promozione della pace e della tolleranza.

Fonte: www.adnkronos.com