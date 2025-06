Mostra Internazionale del Nuovo Cinema: eventi a Pesaro 2023

Fino al 21 giugno, Pesaro accoglie la 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, sotto la direzione di Pedro Armocida. Il festival, rinomato per il cinema d’autore, offre eventi per i turisti della riviera marchigiana e si inaugura stasera in Piazza del Popolo alle 21.30 con “La scuola” di Daniele Luchetti, che sarà presente per un incontro con il pubblico.

Domani si attende l’esordio di Mara Fondacaro con “Il primo figlio”, un thriller psicologico ambientato in una villa nei boschi. Tra le novità c’è la sezione “Cinema in spiaggia”, che presenta classici di autori come Monicelli e Scola, proiettati in 35mm sulla sabbia. La rinnovata Chiesa della Maddalena ospiterà anche una sezione di video-danza in collaborazione con Hangartfest.

Alla Pescheria, il Circus Festival offrirà spettacoli per bambini, mentre il centralissimo Teatro Sperimentale ospiterà proiezioni e incontri con un focus su cinema di guerra e cortometraggi animati. Una retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, sarà l’evento speciale, con la presentazione del suo ultimo film “America” sabato prossimo.

In aggiunta all’aspetto cinematografico, il festival include eventi musicali: un concerto del Conservatorio Rossini dedicato alle grandi voci femminili del jazz e una rassegna sulla storia del rock italiano alla Maddalena. È previsto anche il documentario “La leggenda di Zagor” su Mirko Bertuccioli. Il festival si impegna per la sostenibilità, offrendo borracce e riducendo i rifiuti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Maggiori informazioni su pesarofilmfest.it.

