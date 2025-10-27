Mostra Francesco Barbieri al Teatro Verdi di Pisa

Mercoledì 29 ottobre alle 19, si inaugura la mostra “Città Teatro. Francesco Barbieri” presso il Ridotto del Teatro Verdi, in anticipo sull’apertura della stagione operistica con il Macbeth di Giuseppe Verdi. L’esposizione, che sarà aperta fino al 18 dicembre con ingresso libero, presenta una selezione di 30 opere dell’artista pisano.

Con questa mostra, il Teatro Verdi riporta l’attenzione sulla pittura d’autore, un elemento assente da tempo, dal 1950 per la precisione, quando fu dedicata una rassegna a un altro importante artista pisano, Spartaco Carlini. La mostra, curata da Manuel Rossi, è suddivisa in quattro sezioni che esplorano il rapporto tra centri urbani e periferie, con particolare attenzione a Pisa.

L’esposizione include una vasta selezione di opere ispirate al Teatro Verdi e ai monumenti di Pisa, come i Lungarni e la Piazza dei Miracoli, affiancate da opere che riflettono le esperienze di Barbieri nei suoi viaggi nel mondo. Saranno presentati anche inediti che toccano un tema particolarmente pisano: i Retoni. Infine, il pubblico potrà ammirare opere realizzate in collaborazione con Gianni Lucchesi, artista con cui Barbieri ha un intenso legame creativo.

Il pezzo centrale dell’allestimento è l’opera “Manifesto”, un dipinto di grande formato, creato da Barbieri e già utilizzato come immagine promozionale per la stagione operistica. Questo lavoro, visibile fino ad ora solo in formato digitale e cartaceo, trova finalmente la sua collocazione fisica all’interno del Teatro.