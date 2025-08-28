Mostra di Venezia: Red Carpet e Film con le Star Internazionali

Giovedì 28 agosto si è svolta la prima giornata dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra i primi divi internazionali presenti, George Clooney ha partecipato con il film Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach. Questa pellicola, che vede un cast d’eccezione con Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig, racconta il viaggio di un attore in crisi insieme al suo manager in un’Europa carica di riflessioni su scelte e relazioni personali.

In concorso è stato presentato anche Bugonia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, dove due giovani complottisti rapiscono una CEO, credendo che sia un’aliena. Altri titoli in concorso includono Orphan di Laszlo Nemes, che narra le difficoltà di un ragazzo ebreo a Budapest nel ’57, e il documentario Ghost Elephants di Werner Herzog, presentato fuori concorso, che esplora la ricerca di un branco misterioso di elefanti in Angola.

Nella sezione Orizzonti, ha debuttato Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella, un road movie in cui una giovane donna crede di aver ritrovato la sua infanzia attraverso una bambina. Infine, a Giornate degli Autori, l’unico film italiano in gara è La gioia di Nicolangelo Gelormini, che racconta la storia di un’insegnante e del suo legame proibito con un suo studente.