33.6 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Spettacolo

Mostra di Venezia: Red Carpet e Film con le Star Internazionali

Da StraNotizie
Mostra di Venezia: Red Carpet e Film con le Star Internazionali

Giovedì 28 agosto si è svolta la prima giornata dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra i primi divi internazionali presenti, George Clooney ha partecipato con il film Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach. Questa pellicola, che vede un cast d’eccezione con Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig, racconta il viaggio di un attore in crisi insieme al suo manager in un’Europa carica di riflessioni su scelte e relazioni personali.

In concorso è stato presentato anche Bugonia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, dove due giovani complottisti rapiscono una CEO, credendo che sia un’aliena. Altri titoli in concorso includono Orphan di Laszlo Nemes, che narra le difficoltà di un ragazzo ebreo a Budapest nel ’57, e il documentario Ghost Elephants di Werner Herzog, presentato fuori concorso, che esplora la ricerca di un branco misterioso di elefanti in Angola.

Nella sezione Orizzonti, ha debuttato Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella, un road movie in cui una giovane donna crede di aver ritrovato la sua infanzia attraverso una bambina. Infine, a Giornate degli Autori, l’unico film italiano in gara è La gioia di Nicolangelo Gelormini, che racconta la storia di un’insegnante e del suo legame proibito con un suo studente.

Articolo precedente
Sviluppo delle tecnologie sostenibili in Italia
Articolo successivo
Prepararsi all’influenza: campagna vaccinale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.