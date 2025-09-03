Mostra di Venezia, il film The Voice of Hind Rajab e Gaza

Martedì 3 settembre, alla 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il film The Voice of Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania è stato presentato in concorso. In un contesto segnato da appelli sulla situazione attuale a Gaza, la trama narra la drammatica vicenda di una bambina di sei anni, Hind Rajab, intrappolata in un’auto durante un attacco. I volontari della Mezzaluna Rossa cercano disperatamente di salvarla mantenendola in linea mentre organizzano l’arrivo di un’ambulanza.
In concorso, si segnala anche Duse di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi, che ritrae Eleonora Duse negli ultimi mesi della sua carriera. Ambientato tra le tensioni della Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, il film evidenzia il ritorno dell’attrice sul palcoscenico, spinta da un forte richiamo.
Tra i film presentati fuori concorso figura In the Hand of Dante di Julian Schnabel, con un cast d’eccezione che include Gal Gadot e Gerard Butler. Il film affronta un’appassionante ricerca sulle origini della Divina Commedia, intrecciando le vite di Nick Tosches e Dante nel corso di sette secoli.
Infine, il documentario Kabul, Between Prayers di Aboozar Amini esplora la vita di Samim, un giovane talebano, e il suo conflitto interiore tra il martirio e la vita quotidiana.
Questi film si inseriscono in un contesto di ampie discussioni e manifestazioni che hanno caratterizzato la Mostra, sottolineando l’importanza del cinema come veicolo per affrontare tematiche urgenti.