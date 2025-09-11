22.3 C
Da StraNotizie
Mostra di Venezia: i film da non perdere al Lido

Dal 27 agosto al 6 settembre, il Lido di Venezia ha ospitato la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diventando nuovamente il fulcro del cinema mondiale. Durante l’82ª edizione, sono stati presentati novantuno titoli in anteprima, di cui ventuno in competizione per il Leone d’Oro. La giuria era presieduta dal regista Alexander Payne, mentre Emanuela Fanelli ha ricoperto il ruolo di madrina.

Il concorso è stato inaugurato da Paolo Sorrentino con “La Grazia”, che segna il ritorno della storica collaborazione con Toni Servillo. Tra i film italiani di spicco, “Elisa” di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi e Valeria Golino, ha suscitato molto interesse, così come “Duse” di Pietro Marcello, dedicato alla prima grande diva del teatro italiano.

Tuttavia, è il cinema internazionale a farla da padrone. Guillermo del Toro ha presentato la sua nuova visione di “Frankenstein”, con Oscar Isaac e Jacob Elordi. Yorgos Lanthimos ha di nuovo coinvolto il pubblico con “Bugonia”, interpretato da Emma Stone e Jesse Plemons, mentre Jim Jarmusch ha offerto un’opera intima con il suo trittico, featuring Adam Driver e Cate Blanchett.

Grazie a MYmovies One, molti di questi film saranno disponibili online sulla piattaforma Biennale Cinema Channel. Per altre opere, sarà necessario attendere le consuete piattaforme di cinema e streaming. Tutti i dettagli verranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

