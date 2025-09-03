21.1 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Mostra di Venezia: emozioni e premi con Almodòvar e Moore

Da StraNotizie
Questa settimana segna il rientro ufficiale alla routine lavorativa per molti, e per chi cerca un modo per riprendere le attività, è importante approcciare il rientro con una strategia di qualità. Tra le novità in arrivo, Sky presenta il film La Stanza Accanto, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film alla Mostra del Cinema di Venezia. Diretta e scritta da Pedro Almodòvar, questa prima visione sarà trasmessa su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il film, tratto dal romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez, vede protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton, due amiche che devono affrontare un momento cruciale della loro vita. La storia esplora il complesso rapporto tra una madre, interpretata da Tilda Swinton, e una figlia rancorosa, evidenziando temi di dolore e amicizia. Ingrid, amica della madre, diventa il custode dei loro sentimenti di amarezza. La trama affronta anche le difficoltà della guerra e l’importanza dell’amicizia e del piacere nella lotta contro gli orrori della vita.

In concomitanza con la Mostra del Cinema, Sky Cinema Due propone una programmazione di 17 film premiati in passate edizioni, comprese quattro prime visioni. Tra questi ci sono titoli come Io sono ancora qui, The Brutalist, Babygirl e il già citato La stanza accanto. Non mancano film italiani premiati come Nuovomondo, Terraferma, È stato il figlio, e Anime nere.

Tra i titoli stranieri si segnalano Priscilla, Still Life, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, il biopic Michael Collins, e il musical La La Land, che continua a collezionare premi.

