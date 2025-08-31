Mostra di Venezia 2025: Film in gara e polemiche sul palco

Nella quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia, si è presentato il film Le Mage Du Kremlin, un ritratto di Vladimir Putin interpretato da Jude Law. La trama segue il giovane Putin durante la sua ascesa al potere, raccontata attraverso gli occhi del suo spin doctor, ispirato a Vladislav Surkov e interpretato da Paul Dano. In concorso anche Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, che esplora le complesse relazioni tra genitori e figli e vanta un cast di nomi come Cate Blanchett e Adam Driver.

Fuori concorso, la regista argentina Lucrecia Martel ha presentato Nuestra Tierra, un documentario sulla vita dell’attivista Javier Chocobar, ucciso mentre difendeva la sua comunità. Inoltre, Andrea Di Stefano ha mostrato Il Maestro, un film on the road ambientato negli anni ’80, che racconta la storia di un giovane talento del tennis.

Ieri, oltre a Frankenstein di Guillermo Del Toro, sono stati presentati Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi e l’horror italiano La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, mentre questa settimana si è svolta una manifestazione per la Palestina, con la partecipazione di artisti come Zerocalcare. Il regista Pupi Avati ha espresso dubbi sull’efficacia del boicottaggio del cinema per promuovere la pace, sostenendo che tali azioni non portano cambiamenti significativi.