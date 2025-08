Mostra di Venezia 2023: Le Stelle sul Red Carpet

La Mostra del Cinema di Venezia si prepara a ricevere un cast stellare, con numerosi volti noti pronti a calcare il red carpet. L’82esima edizione si aprirà il 27 agosto, con la cerimonia di inaugurazione presentata da Emanuela Fanelli e il Leone d’oro alla carriera assegnato a Werner Herzog.

La giornata d’apertura vedrà protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti nel film “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Si prosegue il 28 agosto con tre opere in concorso: “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, che porterà Emma Stone, e “Jay Kelly” di Noah Baumbach, con George Clooney e Adam Sandler nel cast. Sempre in programma, il dramma “Orphan” di Laszlo Nemes. In parallelo, il documentario “Ghost Elephants,” dedicato a Herzog, arricchirà l’omaggio al regista.

Il 29 agosto è previsto il film “After The Hunt” di Luca Guadagnino, il quale vede Julia Roberts tra le star, affiancata da Ayo Edebiri e Andrew Garfield. Tra i titoli in concorso troviamo anche “No Other Choice” di Park Chan-Wook, accompagnato dal film “A Pied D’Oeuvre” di Valerie Donzelli.

Il weekend si anima ulteriormente il 30 agosto, con “Frankenstein” di Guillermo del Toro e “Sotto le nuvole,” documentario di Gianfranco Rosi. Domenica 31 agosto sarà la volta di Jim Jarmusch con “Father Moather Sister Brother” e del tanto atteso “Mago del Cremlino” con Jude Law nei panni di Putin.

Lunedì 1 settembre Dwayne Johnson ed Emily Blunt porteranno “The Smashing Machine,” mentre martedì 2 settembre il pubblico potrà vedere “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow. Il mercoledì, Pietro Marcello presenterà “Duse,” un tributo a Eleonora Duse, e la kermesse terminerà il 6 settembre con la cerimonia di chiusura.