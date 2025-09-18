Mostra di animali a Santa Margherita Ligure: Animalìa in arte

Alla Cella Art Gallery di Santa Margherita Ligure si apre la mostra “Animalìa – animali fuori”, curata da Elena Sanna. Fino al 5 ottobre, i visitatori potranno esplorare le opere di questa artista genovese, che analizza il complesso rapporto tra uomo, ambiente e animali, dedicando particolare attenzione a quest’ultimo.

L’inaugurazione avverrà sabato alle 17, offrendo l’opportunità di osservare come Sanna utilizzi figure di animali-totem per trattare i temi della cattività e della liberazione dallo sfruttamento. Gli animali vengono presentati in contesti immaginari, altri come denuncia sociale e alcuni semplicemente ritratti. Le ambientazioni surreali dei dipinti evidenziano le problematiche legate alla loro tutela e salvaguardia. L’artista trae ispirazione anche dalla sua passione per l’astrologia e la fantascienza.

Le opere sono realizzate principalmente in olio su tela e acquerello su carta. Un soggetto ricorrente è l’orso, studiato dall’artista attraverso osservazioni dirette in santuari e centri di recupero, collaborando con associazioni come Stiftung für Bären e Vier Pfoten.

Elena Sanna, originaria di Genova e diplomata all’Accademia Ligustica di Belle Arti, lavora anche come restauratrice di dipinti. È un’attivista per i diritti degli animali e partecipa a numerose mostre collettive e personali in Italia, Svizzera e Germania.

La mostra sarà aperta nei seguenti orari: mercoledì dalle 16 alle 19 e da giovedì a domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della galleria.