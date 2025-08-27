Mostra del Cinema di Venezia: Tra Cinema e Musica Italiana

Inizia oggi la 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà il 6 settembre. Cinque film italiani saranno in concorso, tra cui “La Grazia” di Paolo Sorrentino, che avrà l’onore di inaugurare l’evento.

Tra i premiati con il premio alla carriera ci sono Kim Novak, famosa per il suo ruolo in “Vertigo”, e il regista tedesco Werner Herzog. La manifestazione segna anche il debutto in Laguna dell’attrice Julia Roberts.

La giuria principale, che valuta i film in concorso, sarà presieduta da Alexander Payne, noto per il film “Nebraska”. La programmazione include anche spazi dedicati alla musica italiana, con tre documentari su artisti di spicco. “Nevergreen” racconterà la vita di Francesco de Gregori, mentre “Piero Pelù con Rumore dentro” sarà incentrato sulla carriera di Piero Pelù. Infine, “Nino. 18 giorni” è un documentario su Nino D’Angelo, diretto dal figlio Toni D’Angelo.