giovedì – 28 Agosto 2025
Gossip

Mostra del Cinema di Venezia: Musica e Gossip in Evidenza

La Mostra del Cinema di Venezia ha aperto i battenti, attirando l’attenzione non solo per i film presentati ma anche per le questioni politiche legate alla guerra in Gaza. Quest’anno, notevole è il numero di film che esplorano il mondo della musica, con storie di cantautori e artisti amati.

Tra i film in programma c’è “Newport & the Great Folk Dream”, diretto da Robert Gordon. Questo documentario si concentra sul Newport Folk Festival e su figure iconiche come Bob Dylan e Joan Baez, ma include anche artisti meno noti, evidenziando la tradizione musicale folk e la sua evoluzione. Gordon sottolinea l’importanza di raccontare la musica folk in un contesto attuale.

Un altro film è “Francesco De Gregori. Nevergreen”, che segue il cantautore romano in un’esperienza unica di concerti a Milano. Durante questi eventi, De Gregori si esibisce con brani meno conosciuti, dando voce a un repertorio più intimo. Il regista Stefano Pistolini racconta come sia riuscito a mettere in risalto la musica, creando un legame speciale con l’artista.

Invece, “Nino. 18 giorni” è un documentario sul famoso cantautore napoletano Nino D’Angelo, realizzato dal figlio Toni. Attraverso il racconto del loro tempo insieme durante un tour, Toni esplora la complessità del loro rapporto, cercando di scoprire l’uomo dietro il personaggio pubblico.

Infine, c’è “Piero Pelù. Rumore dentro”, che narra la vita del rocker italiano dopo un incidente acustico. Diretto da Francesco Fei, il film offre uno sguardo intimo e diretto sulla vita di Pelù, mescolando la sua carriera musicale con la sua dimensione personale.

