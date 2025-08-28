23.5 C
Gossip

Mostra del Cinema di Venezia: il manifesto di Manuele Fior

Mostra del Cinema di Venezia: il manifesto di Manuele Fior

Mentre si svolge la 82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, tra le star sul red carpet e i film in concorso, spicca il manifesto realizzato da Manuele Fior.

Il manifesto ufficiale dell’82a Mostra, firmato da Fior, presenta una Venezia fantastica e immaginaria in cui il cinema si osserva tra i tetti e i camini della città lagunare. Manuele Fior, fumettista e illustratore di grande fama, ha alle spalle numerosi libri premiati in Italia e Francia, come Cinquemila chilometri al secondo, Celestia e Hypericon. Ha collaborato con prestigiose testate come The New Yorker, Vanity Fair e Le Monde e vive a Venezia, dove ha studiato Architettura.

Riguardo all’immagine del manifesto, Fior ha dichiarato di voler alzare l’orizzonte, mostrando una Venezia vista dall’alto, dove i camini sembrano appartenere a un mondo fantastico. Ha immaginato tre ragazzi intenti a inquadrare una scena, evocando lo spirito iconoclasta della Nouvelle vague e dei film come Jules et Jim e Bande à part. Questi personaggi rappresentano l’origine giocosa dell’arte e guardano verso il brillante futuro del cinema.

Fior, originario di Cesena, ha vissuto in diverse città europee prima di stabilirsi a Venezia. Il suo lavoro Cinquemila chilometri al secondo lo ha reso noto a livello internazionale, ricevendo vari riconoscimenti. Tra le sue ultime opere c’è Hypericon, che narra una storia d’amore tra due giovani italiani a Berlino, alternata alla scoperta della tomba di Tutankhamon. Questo fumetto è stato riconosciuto tra i migliori dell’anno da Le Monde e ha ottenuto nomination ai premi Micheluzzi.

