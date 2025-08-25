Mostra del Cinema di Venezia: i film da non perdere

La Mostra d’Arte Internazionale del Cinema di Venezia si prepara a regalare momenti indimenticabili, trasformando il Lido in un palcoscenico di star per l’edizione del 2025. Questo evento, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre, apre la strada alla stagione dei premi internazionali, culminando con gli Oscar.

Tra i protagonisti, Pierfrancesco Favino sarà presente con una commedia che affronta le sfide dei perdenti nello sport, intitolata Il maestro. La line-up di attori è impressionante: Cate Blanchett parteciperà in Father Other Sister Brother di Jim Jarmush, mentre Emma Stone si esibirà in Bugonia di Jorgos Lanthimos. Non mancheranno nemmeno George Clooney e Julia Roberts, il primo nel film Netflix Jay Kelly e la seconda in After the Hunt di Luca Guadagnino.

Idris Elba reciterà in A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, e Oscar Isaac sarà il protagonista della nuova versione di Frankenstein, diretta da Guillermo Del Toro. Il film di apertura, La grazia, è firmato dal regista Paolo Sorrentino e vede Toni Servillo nel ruolo principale, un ulteriore capitolo della loro collaborazione artistica.

Secondo il direttore artistico Alberto Barbera, l’edizione di quest’anno avrà come tema centrale la “mostruosità”, esplorandone le sfaccettature sia fantastiche che reali, riflettendo le complesse situazioni attuali di conflitto e guerra. La rassegna promette di essere un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema.