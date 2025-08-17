Mostra del Cinema di Venezia: cronaca e relazioni inquietanti

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre, con un forte focus sulla cronaca, che sarà protagonista di diversi film in programma.

Uno dei film in concorso è La Gioia di Nicolangelo Gelormini, l’unico rappresentante italiano alle Giornate degli Autori. La pellicola, con protagonisti Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca, si ispira all’omicidio di Gloria Rosboch, insegnante assassinata nel 2016 da un ex studente, Gabriele de Filippi, che l’aveva ingannata promettendo una nuova vita insieme.

Un’altra opera in concorso è Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi e Valeria Golino. Ambientata tra Alto Adige e Canton Ticino, la storia segue Elisa, una giovane in carcere per aver ucciso la sorella. I suoi ricordi si chiariranno grazie all’incontro con un criminologo, il cui lavoro si basa su un libro di Adolfo Ceretti, uno dei criminologi italiani più noti.

Gus Van Sant partecipa alla Mostra con Dead Man’s Wire, tratto da un fatto di cronaca del 1977 riguardante un sequestro con ostaggio. Il film narra le trattative in diretta tv tra Anthony G. Tony Kiritsis, che tiene in ostaggio il figlio del presidente di una compagnia, e le forze dell’ordine.

Un’altra produzione greca è Portobello di Marco Bellocchio, che racconta il caso di Enzo Tortora, accusato ingiustamente di traffico di droga dalla camorra. Il film esplora le ingiustizie e i risvolti di questa vicenda.

Infine, la serie Il mostro di Firenze, diretta da Stefano Sollima, affronta il complesso caso del serial killer che ha terrorizzato la Toscana tra gli anni ’60 e ’80, rimettendo in discussione la verità giudiziaria.