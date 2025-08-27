28.2 C
Mostra del Cinema di Venezia 2025: glamour e sorprese sul red carpet

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 ha preso il via con grande entusiasmo. Il film d’apertura, “La Grazia” di Paolo Sorrentino, racconta la storia di un presidente della Repubblica negli ultimi mesi del suo mandato, interpretato da Toni Servillo. Sul red carpet, Servillo è affiancato da Anna Ferzetti, che nel film interpreta la figlia giurista del presidente, e Milvia Marigliano, un’amica del protagonista. Sorrentino appare di buon umore dopo i calorosi applausi ricevuti durante le proiezioni stampa.

Presente anche Pierfrancesco Favino, che partecipa al festival con “Il Maestro” ma accompagna la compagna Ferzetti. Tra i presenti sul tappeto rosso c’è anche Guè in una nuova veste, visibilmente soddisfatto per il film scoperto grazie a sua moglie. Le giurate Maura Delpero e Fernanda Torres fanno il loro ingresso, insieme a Emanuela Fanelli, la conduttrice della Mostra, che sottolinea come non voglia essere chiamata madrina, per ribadire un punto importante sulla parità di genere.

La serata celebra anche i grandi nomi del cinema, come Werner Herzog, che riceve il Leone d’oro alla carriera, presentato da Francis Ford Coppola, in ripresa dopo un intervento al cuore. Infine, non mancano i legami familiari sul tappeto rosso, con padre e figlio Giuseppe e Nicola Fiorello, così come le madri e figlie Heidi e Leni Klum. La Mostra è ufficialmente iniziata, promettendo emozioni e grandi storie.

