Mostra del Cinema di Venezia 2025: cinema italiano in evidenza

Dal 27 agosto al 6 settembre, Venezia ospiterà la sua iconica Mostra Internazionale del Cinema, giunta all’82esima edizione. Questa importante manifestazione promette di celebrare le migliori opere cinematografiche da tutto il mondo, sotto la direzione di Alberto Barbera e con la presidenza di Pietrangelo Buttafuoco.

Quest’anno, cinque film italiani sono in competizione per il prestigioso Leone d’Oro. Il festival si aprirà con “La Grazia”, diretto da Paolo Sorrentino, e chiuderà con “Chien 51” di Cédric Jimenez. Gli altri film italiani in concorso includono “Elisa” di Leonardo di Costanzo, “Duse” di Pietro Marcello, “Un film fatto per bene” di Franco Maresco e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi.

La selezione comprende anche numerosi film internazionali di rilievo, come “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow, “Frankenstein” di Guillermo del Toro e “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone protagonista. Jim Jarmusch parteciperà con il suo film a episodi “Father Mother Sister Brother”, mentre Park Chan-wook presenterà “No Other Choice”.

Saranno 21 le opere in corsa per il Leone d’Oro. Tra i premi speciali, due Leoni d’Oro alla carriera verranno conferiti a Kim Novak e Werner Herzog, icone del cinema di diverse epoche. La giuria del concorso sarà presieduta dal regista Alexander Payne.

Una delle sorprese di quest’edizione sarà la presenza di Julia Roberts, che debutterà al Lido come protagonista del film “After the Hunt” di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso. La star interpreterà una docente universitaria al centro di una controversia.

Oltre ai nomi di fama internazionale, il cinema italiano avrà una forte presenza sul red carpet, con attori come Pierfrancesco Favino, Valeria Golino e Toni Servillo.