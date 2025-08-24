26.7 C
Mostra del Cinema di Venezia 2025, anticipazioni e star al Lido

Si avvicina l’inizio della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi nel panorama cinematografico internazionale. La 82esima edizione offrirà un’ampia selezione di film, con 91 opere nella competizione ufficiale, di cui 21 in corsa per il Leone d’oro. Il direttore Alberto Barbera promette film che invitano alla riflessione e alla scoperta, mostrando la complessità dell’esperienza umana.

Tra i titoli più attesi ci sono “Frankenstein” di Guillermo del Toro, che finalmente realizza il suo sogno di adattare il romanzo di Mary Shelley, con Oscar Isaac e Jacob Elordi, e “Jay Kelly” di Noah Baumbach, con George Clooney. Yorgos Lanthimos porta “Bugonia”, mentre “Il mago del Cremlino” di Olivier Assayas affronta temi di attualità con Paul Dano e Jude Law. Altro film da non perdere è “Silent Friend” di Ildikó Enyedi, che esplora il legame tra uomini e piante.

Tra le opere italiane in concorso, Paolo Sorrentino aprirà il festival con “La Grazia”. Altri film di spicco includono “Duse” di Pietro Marcello e “Elisa” di Leonardo Di Costanzo. Fuori concorso, titoli attesi come “After the Hunt” di Luca Guadagnino e “Dead Man’s Wire” di Gus Van Sant.

La giuria di quest’edizione sarà presieduta da Alexander Payne, e includerà nomi noti come Stéphane Brizé e Maura Delpero. Tra i vip attesi, Julia Roberts, George Clooney e Emma Stone, promettono di rendere brillante il red carpet.

Il Lido di Venezia, lontano dalle turbolenze turistiche, sarà il fulcro del festival, ideale per godere della manifestazione e scoprire i film presentati. Noleggiare una bici sarà utile per muoversi agilmente e per cogliere l’atmosfera unica di questo evento imperdibile.

